Calciomercato Juventus, bomba Milinkovic: conferma ufficiale

Calciomercato Juventus, il tormentone Milinkovic continua a tenere banco: l’apertura ufficiale che non ti aspetti.

La crescita esponenziale che ha visto protagonista la Juventus nell’ultimo mese e mezzo non può passare inosservata. Complice il cambio di modulo, una ritrovata condizione atletica e il lancio di alcune pedine rampanti, Allegri sembra aver trovato l’alchimia giusta.

Il 3-0 con il quale i bianconeri si sono imposti all’Allianz Stadium ha suggellato in modo piuttosto netto questo leit-motiv. Confronto nel quale si è visto all’opera Sergej Milinkovic, che un giorno sì e l’altro pure è accostato alla “Vecchia Signora”. La Juve infatti avrebbe ripreso i contatti con l’entourage della mezzala serba, legata alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024, riannodando i fili di un discorso mai realmente interrotto. Che il flirt tra la Juve e Milinkovic vada avanti da tempo è un dato di fatto. Che però fino a questo momento non si siano mai create le condizioni per un assalto concreto, pure.

Calciomercato Juventus, Marusic sul futuro di Milinkovic Savic

Sembra piuttosto complicato che Cherubini possa affondare il colpo già a gennaio. Più verosimile che si programmi il colpo da 90 in estate, quando il “Sergente” sarà ad un anno dalla scadenza con la Lazio. Il patron biancoceleste Claudio Lotito – almeno a parole – continua a non schiodarsi dalla richiesta di 100 milioni di euro. La sensazione, però, è che qualcosa stia cominciando a cambiare. Le dichiarazioni rilasciate da Marusic a ‘Mozzartsport’ non possono passare sotto silenzio. A proposito della possibile cessione di Milinkovic, il difensore ha chiosato:

“Annualmente viene detto che può lasciare la Lazio per andare in un grande club, e puntualmente gioca sempre meglio. Si tratta del centrocampista con più goal del club, domina la Serie A. Addio? Nel caso in cui si dovesse presentare l’occasione, avviene. In caso contrario, resterà qui e giocherà ancora meglio. Non ha mai detto nulla su quest’argomento (…) e sicuramente non è uno che creerebbe problemi qualora dovesse essere ceduto dalla Lazio.”