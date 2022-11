Calciomercato Juventus, clamoroso Milinkovic: 60 milioni più una contropartita

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe muoversi con l’offerta per il fenomeno del centrocampo: 60 milioni più contropartita.

Non solo i bianconeri. Dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Todofichajes’, si parla di un interesse concreto per Sergej Milinkovic Savic. La squadra in questione sarebbe l’Arsenal di Arteta.

Secondo l’indiscrezione, infatti, il club inglese sarebbe pronto per farsi sotto sul centrocampista desiderio numero uno dei bianconeri. L’offerta in questione sarebbe clamorosa. 60 milioni più una contropartita tecnica. Andiamo a scoprire i dettagli della trattativa.

Mister Arteta l’avrebbe messo in cima alla lista desideri e considera il serbo il giocatore capace di poter fare all’Arsenal quel salto di qualità in campionato ma anche in Europa. Già in passato i Gunners avevano presentato un’offerta da 60 milioni che fu categoricamente rifiutata.

Con l’inserimento di una contropartite, però, l’operazione potrebbe clamorosamente riaprirsi. Sergej ha un contratto in scadenza nel 2024 ma potrebbe già essere ceduto a fine stagione, laddove dovrà prendere un importante decisione sul proprio futuro. Rinnovare con la Lazio, rimanere in Serie A ma andando alla Juventus, che ricordiamolo è sempre alla finestra, oppure scegliere un altro campionato e in tal caso proprio i Gunners sarebbero i favoriti nella corsa al centrocampista serbo, desiderio numero uno di mister Arteta. Staremo a vedere cosa succederà ma soprattutto cosa deciderà il diretto interessato.