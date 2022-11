Calciomercato Juventus, nuovo ‘gigante’ alla Mandzukic: Cherubini on fire

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono rinforzarsi in difesa e puntano un altro talento da affiancare a Bremer.

La Juventus fa il punto sui difensori e mette nel mirino il nuovo potenziale fuoriclasse. Dopo Gatti e Bremer, Cherubini punta un altro profilo da affiancare ai giovani difensore della Vecchia Signora, così da formare un trittico per il futuro.

Il profilo in questione è quello di Gvardiol centrale del Lipsia che domani sarà in campo con la sua Croazia. Un altro croato in casa bianconera dopo l’ottima esperienza di Mario Mandzukic, ancora idolo dei tifosi.

Calciomercato Juventus, Gvardiol come nuovo interprete della difesa | Cherubini lo vuole

Il 21enne ha già una quota mercato molto alta e il mondiale rischia di alzare ulteriormente il prezzo vista le ottime performance offerte dal giocatore. Profilo che infatti è già nella lista di Cherubini come potenziale rinforzo in difesa. Il nuovo centrale però non è solo l’unico giocatore nel taccuino della dirigenza.

Nella lista bianconera per la difesa, infatti, ci sono anche il serbo Pavlovic e il più abbordabile Ndicka in scadenza con l’Eintracht che potrebbe avere un interesse concreto anche dell’altra big italiana: l’Inter. Come scrive ‘Tuttosport’, adesso, i bianconeri vorrebbero chiudere uno di questi tre profili al più presto. Staremo a vedere se riusciranno a farlo già nella finestra del mercato di gennaio. Con buon auspicio anche della piazza.