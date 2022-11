‘Mala’ tempora currunt: Juventus travolta dal blitz del Bayern

Calciomercato Juventus, anche i tedeschi si muovono per il terzino già nel mirino dei bianconeri: tutti i dettagli dell’operazione.

La Vecchia Signora si muove per un profilo che servirà a potenziare la difesa. Si tratta del terzino diciannovenne del Lione, Malo Gusto su cui è piombata, anche, l’insidiosa concorrenza del Bayern Monaco.

Come scrivono dall’estero, da ‘Ekmer KONUR’, il club tedesco si starebbe muovendo per il terzino destro francese del Lione che è già considerato un predestinato. Come sappiamo, anche la Juventus ha in mente di potenziare la difesa e l’acquisto del terzino rappresenterebbe un upgrade non solo per il presente ma anche per il futuro del club di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, il Bayern piomba su Malo Gusto

Potrebbe, quindi, essere una sfida assai difficile da competere. I tedeschi sono spesso uno dei club più convincenti per calciatori con voglia di emergere e, certamente, visti i risultati ottenuti in questa stagione da Malo Gusto, c’è da pensare che adesso il giocatore sarà pronto per il grande passo.

Scegliere la concorrenza dei bianconeri, oppure, affrontare l’esperienza tedesca del club più blasonato di Germania. Un dubbio che potrebbe avere, presto, risposta. Certamente l’offerta sarà importante e c’è da dire che solo davanti ai migliori offerenti il club francese aprirà alla cessione. Staremo a vedere cosa succederà, magari già nel mercato di gennaio se qualcosa si muoverà.