Calciomercato Juventus, Mckennie ‘pedina’: enfant prodige sotto la Mole

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri puntano al cambio in mediana. Potrebbe essere un colpo decisivo.

Bianconeri sull’attenti per il colpo a sorpresa. La Juventus starebbe facendo sul serio per il giovane centrocampista Yunus Musah. Il talento del Valencia, appena diciannovenne, è già uno dei volti che potrebbero cambiare il futuro.

Yunus Musah è già un predestinato. Il centrocampista del Valencia, giovanissimo prodigio, sarebbe già nei desideri di mister Allegri ma per chiudere l’operazione i bianconeri potrebbero essere costretti a cedere un centrocampista in rosa. Il cosiddetto ‘sacrifico’ affinché si possa chiudere Musah, avrebbe già un prescelto: l’americano McKennie ha diverso mercato internazionale e potrebbe, infatti, essere venduto in Premier League.

Calciomercato Juventus, sempre più a stelle e strisce | Un nuovo americano per Allegri

McKennie potrebbe quindi lasciare la Juventus davanti ad un’offerta importante e al suo posto la Vecchia Signora potrebbe puntare sul giovane diciannovenne che già al Valencia ha saputo dire la sua.

Un cambio di americani in mediana che già stanno dimostrando ottimi risultati nei Mondiali in corso. Ieri l’ennesima sfida che ha sancito la qualità della squadra americana nonostante il recupero del Galles negli ultimi minuti finali con un rigore trasformato da Bale, altro giocatore che adesso milita proprio nel campionato americano. Staremo a vedere, dunque, se Cherubini riuscirà a chiudere l’operazione in tempi celeri, magari nella finestra invernale post Mondiale. Certamente il profilo in questione piace e non poco alla Juventus.