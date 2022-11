Nuovo ds alla Juventus, doppia opzione lampo: balzano in pole

Nuovo direttore sportivo della Juventus, adesso ci sono due nomi in pole per prendere il posto di Cherubini.

Secondo l’indiscrezione de ‘Il Corriere di Torino’, Manna e Tognozzi sarebbero in pole per il ruolo di nuovo direttore sportivo per la Juventus. Ovviamente Cherubini non lascerebbe però la dirigenza, verrebbe solo spostato nel ruolo di direttore generale.

Calciomercato Juventus, nuovo direttore sportivo | Due nomi in pole

Ancora una volta, dopo l’addio di Paratici, la Juventus si appresta a cambiare anche Cherubini che però non lascerà la Juventus ma sarebbe spostato nel ruolo di ‘DG’. Al suo posto, come detto poc’anzi, due nomi sono balzati in cima alla lista dei preferiti. Staremo a vedere quando e come verrà fatto questo cambio se nella prossima stagione o già nei prossimi mesi post Mondiale, aspettando notizie ufficiali non ci resta che attendere il verdetto.