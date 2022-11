‘Ossessione’ Juventus, il colpo Scudetto è realtà: svolta clamorosa

Calciomercato Juventus, l’ultima indiscrezione parla chiaro sulle preferenze del centrocampista e adesso i bianconeri sognano.

Un sogno nel cuore. Il colpo scudetto potrebbe essere serbo e le stesse intenzioni del giocatore, adesso, sono più chiarite. Sergej Milinkovic Savic avrebbe espresso preferenze per rimanere in Italia, alla Juventus, piuttosto che scegliere una nuova destinazione estera.

Secondo l’indiscrezione di ‘Calciomercato.com’, le volontà del centrocampista serbo, adesso, sarebbe già svelate. Sergej Milinkovic Savic vuole la Juventus e la Juventus vuole lui. Un colpo che è da farsi, chissà quando si chiedono i tifosi. Certamente, visti i prezzi ma soprattutto data anche l’importanza del giocatore, più possibile entro giugno.

Calciomercato Juventus, Sergej esce allo scoperto sul futuro

Milinkovic-Savic decisivo dunque sul proprio futuro. Il centrocampista adesso ha chiarito le sue volontà, la Juventus potrebbe essere la sua prossima destinazione. A Torino ritroverebbe il fratello, che gioca nel Torino e i suoi due altri compagni di nazionale, Vlahovic e Kostic.

Tutti motivi buoni per arrivare nella squadra che lo consacrerebbe una volta per tutte. Milinkovic-Savic e la Juventus, dunque, sono molto più vicini di un tempo e adesso bisognerà solamente stabilire il prezzo definitivo per il colpo che si preavvisa tra i più importanti degli ultimi anni. Si attendono, presto, grandi novità in merito sperando che le parti arrivino ad un definitivo verdetto.