Jolly per la Juventus, ritorna subito a Torino: Allegri ha detto sì

Calciomercato Juventus, adesso il ritorno sembra, sempre, più concreto. Allegri ha aperto alla possibilità.

Stando a quanto riferito dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, Andrea Cambiaso, terzino che, come sappiamo, può giocare su entrambe le fasce, stile De Sciglio per l’appunto, sarebbe già di possibile ritorno anticipato a Torino.

La Juventus vuole e deve potenziarsi sulle fasce e in un certo senso il giocatore in questione darebbe quella ulteriore sicurezza difensiva. Allegri in questa stagione ha saputo reinventare alcuni giocatori, creando una sorta di triumvirato difensivo con terzini del calibro di Danilo e Sandro. Risultati più che positivi visto che la difesa bianconera è, infatti, la migliore del campionato ma sulle fasce c’è bisogno di supporto.

Calciomercato Juventus, Cambiaso e il ritorno anticipato | Allegri decisivo

Il mister ha quindi bisogno di più giocatori per ruolo e, in un certo senso, gli uomini sono contati. Motivo in più che fa ben sperare per il futuro di un altro giovane che potrebbe ascendere il suo percorso bianconero proprio come fatto già in questa stagione da Miretti e Fagioli.

Un enfant prodige che presto potrebbe diventare quella sicurezza importante. Nella prossima stagione, sicuramente, ci sarà un restyling a livello difensivo, molti degli attuali giocatori presenti in rosa andranno in scadenza o verranno ceduti, dunque, è giusto, già oggi, pensare al domani. Cambiaso è un nome su cui la Juventus e soprattutto mister Allegri vogliono crederci.