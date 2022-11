Innamorati di Luis Enrique, ‘dichiarazione’ unanime: “Subito alla Juventus”

Calciomercato Juventus, i tifosi adesso sono ‘schierati’. Autentiche dichiarazioni d’amore verso il, possibile, nuovo mister: i dettagli.

Luis Enrique fa innamorare i tifosi della Juventus. Ieri la sua Spagna ha sovrastato la Costa Rica con ben sette gol. Il mister è accostato alla panchina bianconera la prossima stagione visto che proprio alla fine del Mondiale, lascerà molto probabilmente il posto da CT per scegliere una nuova avventura in un club.

luis enrique come to juventus 🙏🏼 — lucia 🍝🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@luciaxchiesa) November 23, 2022

Quando è che arriva Luis Enrique? Gennaio? Ma posso aspettare anche Giugno. #juventus @juventusfcen — MaxPower (@MaxDiFiore) November 23, 2022

Luis Enrique ❤️persona splendida allenatore eccellente..chissà che un giorno spero presto, tu possa allenare la mia Juventus, La Signora tornerebbe a Vincere e Divertire le folle, cosa per cui il calcio e la Juve sono state create. — Guerriero Bianconero26 (@GBianconero26) November 23, 2022

io voglio luis enrique allenatore della Juventus FC l’anno prossimo — Miki (@micoolfilibert) November 23, 2022

Amour fou per i tifosi che con diversi tweet chiedono, apertamente, l’ingaggio del, probabile, nuovo tecnico.

Un sogno che potrebbe, presto, diventare realtà. Infatti l’allenatore spagnolo ex Barcellona e Roma è finito in cima alla lista dei preferiti del presidente Andrea Agnelli per la prossima stagione.

Certamente uno stile di gioco molto più offensivo e tecnico rispetto ad Allegri che, invece, è di gestione. Tutto dipenderà dai risultati maturati in questa stagione ma, non è per nulla scontato, pensare che nulla cambierà a fine stagione quando ci sarà tempo e spazio per fare le dovute considerazioni per il futuro. Certamente la candidatura di Luis Enrique, adesso, rimane più che concreta.