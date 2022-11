Calciomercato Juventus, doppio gioco Rabiot: annuncio a sorpresa

Calciomercato Juventus ne parla il diretto interessato. Tutte le possibili novità sul futuro e su quel rinnovo che i tifosi aspettano.

Il centrocampista francese da possibile scarto della Juventus è diventato, presto, e grazie anche alle sue indiscusse ottime prestazioni, non solo inamovibile per i bianconeri ma anche per la sua nazionale, con cui sta già disputando un ottimo inizio del Mondiale.

Ma quale sarà il futuro del centrocampista francese? I tifosi aspettano il rinnovo, così come la squadra e tutto l’entourage mercato. Ma Rabiot non è ancora deciso e potrebbe valutare situazione estere. Ieri, nel posto partita della gara che ha visto vincere la sua nazionale, ha parlato direttamente su quello che sarà il suo futuro: i dettagli.

Calciomercato, Rabiot di nuovo alla Juventus? “Non lo so ancora”

Come riporta fedelmente ‘Il Corriere della Sera’ a parlare è stato il diretto interessato, Adrien Rabiot, che ha così risposto alle domande sul mercato: Adrien, resta alla Juve?

“Eh – sospira – non lo so ancora: non è il momento di parlarne”.

Un inizio scoppiettante con la sua nazionale, gol e assist per lui contro l’Australia, e quindi il possibile assalto dall’estero. Alla domanda sull’interesse dei grandi club europei interessati a lui, il giocatore, ha così risposto: “Sì, mi aiuta per andare all’estero, ma anche per parlare con la Juventus. Adesso però non ci sto pensando, vedremo dopo il Mondiale quale sarà il mio futuro”.