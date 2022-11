Tentazione serba: Mou guastafeste, allarme Juventus

Calciomercato Juventus, bianconeri che sono sempre più alla caccia di talenti dalla Serbia, uno su tutti potrebbe essere conteso con Mou.

La Juventus ha un buon feeling con la nazionale della Serbia, non a caso due dei giocatori più quotati provenienti proprio dalla nazionale in questione sono, chiaramente, titolari inamovibili della Vecchia Signora e con quel desiderio sempre più concreto del colpo Milinkovic-Savic, la Juventus valuta anche un altro profilo che sta già clamorosamente stupendo tutte le big d’Europa ma in special modo due italiane.

Il profilo in questione sarebbe Pavlovic, giovane classe 2001 che sta già incantando al Salisburgo. Il profilo in questione, che ricorda molto il Vidic di una volta, piacerebbe, molto, anche al tecnico portoghese José Mourinho.

Calciomercato Juventus, Pavlovic conteso con Mou | Duello in Serie A

Come scrivono dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, si parla dell’anche già consolidato interesse della Roma per Pavlovic. Strahinja Pavlovic, classe 2001, già visto contro il Milan in Champions con la maglia del Salisburgo da autentico protagonista, potrebbe diventare l’oggetto dei desideri dei due club ai vertici della Serie A.

Pavlovic è un profilo con un phisique du role già impostato, pronto per un salto di qualità ulteriore e anche pronto per diventare un titolare inamovibile delle difesa della Serie A. Utile a tutti, e che piace molto anche allo Special One che lo valuta come alternativa Smalling. Staremo a vedere se la Juventus riuscirà a battere la concorrenza dei giallorossi chiudendo prima di loro il profilo in questione.