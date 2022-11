Offerta da 110 milioni per Vlahovic: la Juventus ha già deciso

By

Calciomercato Juventus, clamoroso dall’estero. Una big europea segue l’attaccante bianconero ed è pronta a chiuderlo subito.

Sembra quasi paradossale ma, stando all’ultima esclusiva, una big europea potrebbe muoversi, clamorosamente, su un big della Juventus. Dusan Vlahovic è il preferito dei bavaresi che dopo aver ceduto Lewandowski al Barcellona, adesso, starebbe sondando come primo grande colpo di gennaio, l’attaccante serbo dei bianconeri.

In cima alle preferenze dei tedeschi, date le caratteristiche tecniche del giocatore, Dusan è certamente uno dei profili più quotati a livello europeo. Il classe 2000 vale, in questo momento, cifre faraoniche e secondo ‘Notizie.com’, la Juventus avrebbe chiesto, per il trasferimento del top player, almeno 110 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 110 milioni per Vlahovic | Tempestiva la risposta del Bayern

Cifra che è già stata declinata. Il Bayern Monaco infatti non avrebbe intenzione di spendere così tanto e, quindi, potrebbe virare su nuovi profili. Resta viva anche la pista Cristiano Ronaldo che in questo momento è già uno svincolato di lusso, dopo il caso con il Manchester United.

Però, sempre secondo l’indiscrezione di ‘notizie.com’, il Bayern non avrebbe comunque mollata la presa per Vlahovic e potrebbe farsi nuovamente sotto in tutto il mercato di gennaio. Staremo a vedere cosa succederà e se, soprattutto, i bianconeri avranno intenzione reale di cedere il bomber serbo.