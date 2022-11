Calciomercato Juventus, poker d’assi e rilancio a sorpresa: 30 milioni

Calciomercato Juventus, in tre big sul prodigio dello Spezia. Nessuno sconto del club ligure: 30 milioni la richiesta: i dettagli.

Lo Spezia adesso non farà sconti per il suo gioiello difensivo. Si tratta di Kiwor, difensore centrale classe 2000 della nazionale polacca che sta già stupendo in questo Mondiale. Il giovane è seguito dalle big italiane che potrebbero contenderselo in una vera e propria asta.

Secondo l’indiscrezione riportata da ‘Calciomercato.com’, i bianconeri starebbero seguendo con molta attenzione lo sviluppo dell’operazione Kiwor che adesso potrebbe essere un oggetto di contesa già post Mondiale. Secondo l’indiscrezione, infatti, il giovane difensore classe 2000 piace ai bianconeri ma anche alle due milanesi.

Calciomercato Juventus, asta per Kiwor | 30 milioni e lo Spezia non fa sconti

Come detto poc’anzi, lo Spezia sarebbe interessata ad ingaggiare il giovane difensore classe 2000 che sta, letteralmente, stupendo in questo Mondiale in Qatar. Secondo l’indiscrezione, infatti, la squadra ligure per la sua cessione chiederebbe almeno 30 milioni di euro, avvisando che non ci saranno sconti.

A contenderselo, Juventus, Milan e Inter. Le tre big dovranno arrivare alla cosiddetta asta qualora volessero chiudere il profilo prima del tempo. Ci saranno sicuramente aggiornamenti post Mondiale quando la situazione sarà ancora più chiara e il giocatore potrebbe voler tentare già quel salto di qualità necessario per esprimere al massimo le sue potenzialità. I bianconeri vantano il portiere titolare della nazionale polacca in rosa che potrebbe, magari, convincerlo a scegliere proprio i bianconeri nel suo futuro. Staremo a vedere cosa succederà tra qualche mese.