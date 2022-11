Terremoto Juventus, ultim’ora clamorosa: “Agnelli si è dimesso”

Durante la serata odierna arriva una notizia a sorpresa che è destinata senz’altro a sconvolgere il prossimo futuro della Juventus.

Il campionato di serie A vive la sua pausa per i mondiali che si stanno giocando in Qatar e lo sguardo della squadra di Allegri è già rivolto a gennaio, quando riprenderanno le ostilità. Con la Juve che proverà a lottare per lo scudetto e per un cammino importante in Europa. Del resto ci sono tutti i presupposti, specie dopo le prestazioni che ci sono state in campo prima della sosta.

Grande attenzione da parte dei tifosi dunque per quel che riguarda i prossimi mesi, con le ultime news che arrivano dalla dirigenza che però aprono un grosso punto interrogativo.

Juventus, si è dimesso tutto il Cda

Proprio negli ultimi minuti pero è stata resa nota una notizia che cambia le carte in tavola a livello societario.

ULTIM'ORA JUVENTUS

Dimissioni di tutto il CdA del club bianconero

Secondo infatti quanto riportato da Sky Sport, durante un’assemblea straordinaria si sono registrate le dimissioni di tutto il Consiglio d’Amministrazione del club torinese. Lascia la carica anche il presidente Andrea Agnelli, chiudendo un’era durata dodici anni. Hanno trovato conferma dunque le indiscrezioni che erano circolate già nei giorni scorsi. Grandi cambiamenti in atto dunque in casa Juventus, se ne saprà di più senz’altro nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni.