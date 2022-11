Tre indizi fanno una prova: Conte ritorna alla Juventus

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe diventare concreto il suo ritorno. Tutti indizi che parlano chiaro: i dettagli.

Adesso il ritorno sembra più concreto che mai e gli indizi, in un certo senso, confermano l’ipotesi della situazione Conte bis.

Antonio Conte di nuovo a Torino? Tre indizi che confermano la prova. L’addio di Andrea Agnelli è forse il motivo più “clamoroso”. Infatti visto l’attrito passato tra i due, adesso, il cambio di dirigenza potrebbe convincere ancora di più il mister leccesse a tornare a “casa”. Ma non sarebbe l’unico motivo.

Calciomercato Juventus, ritorno Conte immediato | Adesso tutto è possibile

Oltre al cambio di direzione, c’è da tenere in considerazione che il tecnico andrà in scadenza con il Tottenham e, quindi, sarà libero di firmare con la sua nuova squadra. In un certo senso il fatto di poter arrivare proprio al tecnico leccese facilitata da questo importante indizio, conferma ancora più la regola.

Ma ultimo e non di meno importanza c’è anche il – possibile – ritorno di alcuni fedelissimi di Antonio. Vecchi compagni che potrebbero ritornare in ruoli diversi. Si è parlato di candidature di Chellini, Del Piero e Buffon. Vecchi compagni, amici e giocatori allenati, proprio, dal tecnico ex stella bianconera. Tutti motivi validi per confermare ciò che alcuni tifosi aspettano da tempo, il suo ritorno a casa, nonostante quel biennio non troppo gradito ad una fetta della fandom bianconera che l’ha visto trionfare alla guida tecnica dell’Inter.