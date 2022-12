La Juventus si tinge di canadese: 10 milioni per il nuovo bomber

Calciomercato Juventus, una vetrina importante quella del Mondiale adesso l’opzione per il nuovo bomber a 10 milioni.

Questo Mondiale in Qatar è ottimo per sondare quei profili già pronti per il presente e che, in futuro, potrebbero diventare i nuovi campioni.

Come scrivono da ‘Tuttojuve’, i bianconeri, adesso, prenderebbero in considerazioni potenziali rinforzi offensivi per il futuro. Come detto poc’anzi, giocatori capaci di fare la differenza da subito ma che in futuro potrebbero consolidarsi. Il nuovo profilo sondato è già una certezza e arriverebbe proprio dalla nazionale canadese.

Calciomercato Juventus, Jonathan David bomber da 10 milioni

L’obiettivo della dirigenza è regalare un nuovo bomber di qualità a mister Massimiliano Allegri. Un profilo capace di dare quel contributo in fase realizzativa. Il profilo sondato, infatti, sarebbe anche in “saldo” visto che si potrebbe prelevare a soli 10 milioni di euro.

Si tratta di Jonathan David, già oggetto di desiderio di squadre blasonate come Juventus, Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco, favorite proprio nella corsa all’attaccante canadese. Lo score personale del giocatore, in questa stagione 2022/2023, ha già risultati importanti con un totale di 10 gol e quattro assist in 19 partite, il che la dice lunga sulle sue grandi prestazioni offensive e sulle possibilità di fare la differenza ricercata, proprio, da Allegri. Un profilo, in sostanza, già pronto e che avrà una folta schiera di sostenitori non appena finirà questo Mondiale. Vedremo se i bianconeri riusciranno a superare indenni la concorrenza estera.