Juventus, tegola UFFICIALE Di Maria: l’annuncio nel post partita

Juventus, ennesima tegola Di Maria con tanto di annuncio. Cosa sta succedendo in Argentina: i dettagli del caso.

Un altro caso che riguarda direttamente l’esterno della nazionale Argentina e della Juventus, Angel Di Maria, con tanto di annuncio ufficiale.

Ne ha parlato direttamente il CT della nazionale sulle condizioni dell’esterno che già da inizio stagione con la Juventus lotta con una forma fisica precaria che l’ha visto, spesso, fuori dal campo. Cosa sta succedendo all’argentino? Scaloni ha chiarito tutto con un annuncio ufficiale.

Scaloni parla delle condizioni di Di Maria: “Non potevamo rischiare”

Una forma fisica precaria e la possibilità dell’infortunio dietro l’angolo. Pertanto il CT dell’Argentina Scaloni ha parlato, così, della sostituzione di Di Maria durante la sfida contro la Polonia del compagno di squadra di Angel, Tek.

“Di Maria all’inizio stava bene, è stato sostituito per un fastidio al quadricipite della coscia, ha sentito la gamba irrigidirsi. Angel è troppo importante, non possiamo rischiare”. L’allenatore l’ha quindi sostituto per un problema alla quadricipite della coscia e non voleva rischiarlo ulteriormente visto che adesso il Mondiale dell’Argentina continuerà e, come sappiamo, la squadra sudamericana farà di tutto per vincere quel Mondiale che cerca ogni volta. Gli uomini importanti ci sono e Angel è uno di questi: un autentico veterano che anche la Juventus spera di ritrovare protagonista nella seconda parte della stagione, non appena i campionati ripartiranno post Mondiale in Qatar.