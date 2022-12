La Juventus non va più oltre: 40 milioni per Zaniolo

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero ritornare ‘a gamba tesa’ sul profilo che piace ai dirigenti: i dettagli dell’operazione.

In casa Juventus si pensa al futuro e ai grandi colpi del domani. Non è, di certo, un mistero che continui a piacere proprio uno dei talenti più cristallini della Serie A.

Il profilo in questione, già nella precedente stagione, è stato uno dei grandi desideri in estate ma rimasto, poi, alla Roma. Adesso, potrebbe, però, riaprirsi la trattativa con un operazione dal costo di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sogno possibile | Zaniolo in bianconero

Secondo, infatti, l’indiscrezione di ‘Tuttojuve.com’, Nicolò Zaniolo rimane sempre un possibile obiettivo in orbita bianconera per il futuro.

La formazione bianconera, tuttavia, non avrebbe l’intenzione di spendere più di 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore giallorosso che, dunque, dovrà trovare un accordo con il suo attuale club qualora, appunto, decidesse di salutare proprio la sua attuale squadra: la Roma. Zaniolo non è solo importante per il calcio italiano ma anche e, soprattutto, per la nazionale di Mancini dove sembra aver riacquistato fiducia per il presente. Un talento indiscutibile che presto potrebbe coronare il sogno di vestire proprio la maglia della Juventus. Staremo a vedere se i due club riusciranno a raggiungere un intesa sulla base massima di 40 milioni di euro per il classe 1999.