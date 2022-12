Allarme rosso Juventus: UFFICIALE, oltre 239 milioni di euro!

Allarme rosso Juventus: adesso è anche ufficiale. Il consiglio d’amministrazione dimissionario ha varato le modifiche al bilancio. Aumentano le perdite

Il via libera al nuovo bilancio c’è stato nella giornata di ieri, quando il consiglio d’amministrazione dimissionario della Juventus si è riunito in regime di “prorogatio” per approvare appunto un nuovo progetto di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato al 30 giugno 2022. “Ri-approvazione – si legge nella nota della Juventus – che fa seguito alle analisi e valutazioni compiute dal consiglio d’amministrazione del 28 novembre scorso”. E poi via con altre parole tecniche non staremo qui a riportare.

Quello che conta realmente, e quello che viene fuori dall’approvazione di questo nuovo documento, è che sale il rosso rispetto all’anno scorso. E le cifre, ovviamente, sono state rilette anche alla luce sulle indagini sulla cosiddetta “manovra stipendi“.

Allarme rosso Juventus, oltre 239 milioni di euro

L’esercizio precedente si era chiuso con una perdita di 226,8 milioni di euro, mentre quello di quest’anno vede un rosso nel bilancio di 239,3 milioni. I 12,5 milioni d’incremento del rosso d’esercizio sono dovuti principalmente a minori ricavi di 37,3 milioni di euro che sono collegato a minori entrate rispetto a quelli che sono stati i diritti televisivi e proventi dai media. Insomma, non sono buone notizie.

E non sono buone notizie nemmeno per quelli che potrebbero essere gli investitori interessati ad acquisire la società bianconera. Sì, sembrerebbe infatti che la Juventus possa chiudere un’era, quella della famiglia Agnelli, che nella seconda metà del 2023 potrebbe decidere di cedere la società.