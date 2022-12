Conte se lo riprende subito: Inter e Juventus masticano amaro

Conte se lo riprende subito: il tecnico del Tottenham pronto all’assalto dopo averlo fallito 12 mesi fa. Inter e Juventus masticano amaro

Ad Antonio Conte probabilmente non è andato giù il fatto di esserci andato vicinissimo l’anno scorso. Tant’è che adesso, secondo quanto riportato da 90min.com, sarebbe pronto al nuovo affondo. Forse già a gennaio per rinforzare il suo Tottenham e questo brucerebbe Inter e Juventus, alle quali il giocatore era stato accostato. Sì, gli Spurs fanno sul serio, “forti” anche del fatto di non avere nessun tipo di problema economico e di indagini, e vorrebbero chiudere per Adama Traore.

Il calciatore 26enne dei Wolves, tornato in Inghilterra dopo il prestito al Barcellona, ha molti club che gli girano intorno e si potrebbe anche liberare a parametro zero alla fine della stagione. La società londinese, per cercare di anticipare quella concorrenza che si potrebbe rivelare agguerrita nei prossimi mesi, potrebbe anche decidere di presentarsi con un indennizzo per strapparlo in anticipo. E questo potrebbe fare la differenza.

Conte se lo riprende subito, Traore al Tottenham

Un anno fa il Tottenham come detto era andato vicinissimo all’ingaggio del calciatore di origini maliani con passaporto spagnolo. Poi non se ne fece nulla ma il tecnico italiano non lo ha mai perso di vista: Traore in questa stagione, in Premier League, ha collezionato 12 presenze e una rete, mentre due presenze e un gol è il suo bottino in Carabao Cup. Insomma, uno che non vede tantissimo la porta, ma che ha uno strapotere fisico che lo aiuta e anche molto sia in fase di possesso palla che di non possesso.

Inter e Juventus bruciate, in poche parole. Ma nemmeno forse si potrebbe utilizzare questo termine visto che dentro i bianconeri, è evidente, i problemi sono veramente altri.