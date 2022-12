Un Campione del Mondo per il Milan: la Juventus resta a bocca aperta

Calciomercato Juventus, il Milan di Pioli è pronto a fare sul serio per uno dei profili ai vertici europei. Spiazzata la concorrenza.

Il Milan, attuale campione d’Italia in Serie A, avrebbe già in mente un colpo sicuro su cui puntare spiazzando la concorrenza.

Secondo il portale spagnolo ‘Todofichajes’, il Milan starebbe sondando un profilo dai vertici europei che con il suo club è riuscito ad ottenere risultati importanti, come la conquista della Coppa dei Campioni: la Champions League. Keita, da tempo sulle agende di mercato di Juve e Milan, sarebbe, adesso, contatto di recente proprio dalla dirigenza del club rossonero che lo valuta come nuovo rinforzo.

Calciomercato Juventus, Keita al Milan | Colpo a sorpresa

Il profilo in questione, centrocampista di qualità e di sostanza, piace, molto, anche alla squadra di Massimiliano Allegri che potrebbe veramente potenziarsi in caso di acquisto. Ma secondo il portale spagnolo il club di Pioli è sicuramente la squadra in vantaggio per l’acquisto.

Secondo l’indiscrezione, infatti, il Milan, qualora Keita non dovesse trovare un accordo sul rinnovo al Liverpool. A gennaio, potrebbe sferrare l’assalto decisivo proponendo un pre-contratto a sei mesi dalla scadenza con i ‘Reds’ così per garantirsi un top player da free agent per la prossima stagione. Un colpo certamente importante per una delle principali rivali dei bianconeri in Serie A.