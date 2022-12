TV PLAY | Tormentone Juventus, Viviano: “C’è un continuo errore di comunicazione”

L’ex portiere della Serie A è intervenuto in diretta su Twitch, parlando dell’attuale situazione del calcio italiano.

L’ex portiere della Serie A, ora in forza al Karagmuruk di Andrea Pirlo, ha parlato dell’attuale situazione del calcio italiano soffermandosi proprio sulle dimissioni del Cda bianconera e le indagini della Procura di Torino.

Ai microfoni di TV PLAY, Viviano ha risposto ad alcune domande su quello che sta succedendo in questo momento. Di seguito, come riportano da ‘Calciomercato.it’, le sue parole a riguardo: “Le cose, se confermate, sono pesanti. Poi c’è un continuo errore di comunicazione da parte di tutti, ho sentito quelle di Gravina ad esempio, Abodi. O sai qualcosa, oppure meglio non parlarne”.

Viviano analizza l’attuale situazione in diretta Twtich

Si è anche parlato dell’ex direttore sportivo della Juventus, attualmente, al Tottenham. Così ha risposto Viviano: “Paratici è un grande professionista e ha scoperto mille giocatori, ma da lì ad essere direttore generale… quelle son cose che fa Marotta”.

E poi, infine, un analisi sul sistema calcio italiano in termini più ampi: “Indipendentemente da quello che accade alla Juve, sono anni che vengono fuori diverse problematiche. Non è che la parte sportiva e civile non sono separate, perché poi quella parte lì ti porta ad avere dei vantaggi sul piano sportivo. Spero vivamente che sia una bolla di sapone, ma se dovesse essere, può essere un’occasione per rilanciare, per regolare delle cose che prima non andavano bene.