Zaniolo, Tonali e Donnarumma alla Juventus: la rivelazione che conferma tutto

Calciomercato Juventus, rivelazione su dei possibili colpi proprio in casa bianconera: tutto svelato nel dettaglio.

In questo momento sono uscite alcune intercettazioni sull’inchiesta che vede coinvolta la Juventus e sul mercato che fu.

Come scrivono da ‘Tuttosport’, fra le tante inchieste riguardanti la squadra torinese, si è parlato anche di mercato e di una presunta mail inviata da Paratici a Cherubini e Chiellini dove venivano segnalati alcuni giocatori da seguire attentamente. Tra questi filtravano nomi importanti come quello di Donnarumma, Tonali e, appunto, Zaniolo.

Calciomercato Juventus, retroscena dei piani bianconeri

L’ex direttore sportivo Fabio Paratici, infatti, aveva segnalato come giocatori da seguire niolo, Kumbulla, Tonali, Malen e Kulusevski (l’unico che poi arriverà per davvero alla Juventus).

Un’altra notizia di cui si parlò molto in passato e che, alla fine, è stata confermata riguardava proprio un interessamento dei bianconeri nei confronti del bomber norvegese Haaland, adesso stella del Manchester City. Tra gli altri giocatori in scadenza c’era un forte interesse per Donnarumma e per Milik che poi, proprio ad inizio stagione, alla fine, fu preso. Una Juventus che insomma aveva diversi obiettivi di mercato, alcuni davvero sorprendenti. Piani del passato che poi nell’attuale presente hanno trovato alcune conferme, come, appunto, l’acquisto del bomber polacco Milik che in questa stagione ha già collezionato un po’ di gol e performance convincenti.