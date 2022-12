Juventus, non solo Del Piero e Chiellini: pazza idea, pokerissimo di ritorni!

Calciomercato Juventus, altri potenziali grandi nomi per il post Agnelli. Tutti ex giocatori che potrebbero fare la differenza.

Con lo scioglimento del Cda bianconero si sono fatti diversi nomi per la nuova dirigenza, alcuni sono illustri ex giocatori. Ma da ’90min.com’ si idealizzano altri ben quattro profilo, tutti giocatori ‘storici’ in un modo o nell’altro per la storia recente e passata della Juventus.

Tra i nomi proposti dal portale filtrano nomi di ex calciatori storici come Lilian Thuram che oggi figura come attivista contro disuguaglianze e discriminazioni nel mondo. Per i bianconeri potrebbe rappresentare un ottimo ambassador per il club nel mondo. Ma sono altri tre i nomi “proposti”.

Juventus, da Salihamidzic a Van Der Sar | Tutti i profili proposti per la nuova dirigenza

Con il solo più, certo, ruolo di Cherubini come direttore sportivo da ’90min.com’ si ipotizzano grandi e graditi ritorni. Da Thruam appena citato, a Hasan Salihamidzic. Attualmente direttore sportivo di uno dei club più ricchi del mondo e anche più importanti, ma raramente abbiamo visto il Bayern Monaco spendere milioni su milioni nel calciomercato, quindi, ‘Brazzo’ potrebbe essere l’uomo giusto per riprendersi dalla profonda crisi economica in cui è precipitata.

Ma un altro ex (storico) che potrebbe fare al caso dei bianconeri è senza dubbio Edwin van der Sar, che ha saputo investire sulle giovanili dell’Ajax permettendo al club olandese di rimanere sempre competitivo. Ultimo ma non di meno importanza, Didier Deschamps che potrebbe dire addio alla nazionale francese e ritornare ad allenare un club ai vertici come, appunto, la sua ex Juventus.