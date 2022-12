Delusione totale: ritorna ancora alla Juventus

Calciomercato Juventus, adesso, potrebbe ritornare a Torino. La delusione per i pochi minuti giocati lo fa ritornare a casa.

Il futuro del calciatore, adesso, potrebbe essere di nuovo alla Juventus. Secondo, infatti, l’indiscrezione pubblicata da ‘La Gazzetta dello Sport’, i suoi minuti giocatori in questa stagione lo convincerebbero, subito, a cambiare squadra.

La situazione del croato Pjaca è già chiarita. L’Empoli gli ha concesso poco spazio in questa stagione e, salvo inserimenti dell’ultimo minuto di altri club, la Sampdoria su tutte, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, l’esterno potrebbe ritornare a Torino.

Calciomercato Juventus, Pjaca di nuovo a Torino

Già visto con la maglia del Torino, adesso, il giocatore croato potrebbe ritornare alla Juventus che però preferirebbe venderlo magari ad un’altra squadra di Serie A. C’è sempre un forte interesse della Sampdoria che ad un prezzo congruo potrebbe interessarsi al calciatore.

In questa fase di campionato, il calciatore croato, ha collezionato pochi minuti e presenze. Solo sette, zero gol e appena 351’ in campo. Pochi, viste le aspettative che il giocatore aveva. Quindi qual è lo scenario possibile? Molto probabilmente, come detto poc’azni, il suo rientro a Torino. Piace al club ligure, che già lo seguiva con attenzione in estate e, nonostante la possibilità di una cessione, la Samp preferirebbe un prestito, il settimo dal suo arrivo alla Juventus nel 2016-17. Il croato, quindi, potrebbe nuovamente vivere un evoluzione nel suo futuro professionale. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto la Juventus rimane anche nell’incertezza di quello che sarà il mercato, l’attuale polverone dell’inchiesta potrebbe, in qualche modo, ridimensionare anche i piani di alcuni obiettivi nel mercato in entrata. Tutto, quindi, che verrà deciso soltanto quando si avrà chiarezza in definitiva. Intanto la Juventus si sta allenando alla Continassa da ieri, dove, molti giocatori sono già rientrati, in attesa di quelli che sono al Mondiale.