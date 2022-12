Pugno duro UEFA: così la Juventus è esclusa dalla Champions

La UEFA adesso vuole fare chiarezza sul caso bianconero e aleggia la possibile esclusione dalle competizione europee.

Juventus, la situazione non è ancora chiara. Un vero e proprio tornado sta passando in casa bianconera. L’addio dell’attuale Cda, con tanto di dimissioni di tutti i componenti, ha gettato non poco nel caos ma ieri i ragazzi bianconeri sono tornati ad allenarsi alla Continassa in attesa di capire come sarà l’inizio della stagione post mondiale.

La situazione non è certamente delle migliori e, si legge, adesso, la UEFA vorrebbe fare chiarezza sull’attuale situazione dei bianconeri e potrebbe essere preso un drastico verdetto: l’esclusione del club dalle competizioni europee.

Juventus esclusa dalle competizioni europee | La UEFA vuole fare chiarezza

La UEFA adesso vorrebbe fare chiarezza sull’inchiesta che vede protagonisti i bianconeri. Come scrivono, infatti, da ‘Calciomercato.it’, “La squadra bianconero ha firmato un settlement agreement per il deficit di bilancio nell’agosto scorso, che potrebbe essere revocato come la licenza Uefa se le comunicazioni date alla Uefa fossero errate e non conformi per il Fair Play Finanziario”.

Un organo di controllo economico della UEFA avrebbe aperto un’inchiesta il primo dicembre sull’attuale situazione della Juventus e starebbero aspettando un fascicolo da parte della Procura di Torino per farsi un’idea chiara sull’attuale situazione. In caso di irregolarità, come scritto poc’anzi, ci saranno drastiche conseguenze, infatti, nella migliore delle ipotesi la Juventus potrebbe cavarsela con una multa, come sottolinea anche ‘La Gazzetta dello Sport’, ma diverso sarebbe il discorso qualora fossero provati pagamenti in nero e passivi nascosti che violino così il Financial Fair Play. Uno scenario, chiariamolo, più drastico come conseguenza che, nel caso, porterebbe al serio rischio di esclusione dalle competizione europee e una Juventus anche fuori dalla Champions League.