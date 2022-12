Juventus e le possibili conseguenze: “Addio Serie A e competizioni UEFA”

Juventus, tra i rischi, l’addio alla Serie A e dalle competizioni UEFA. Tutti i dettagli svelati in un comunicato.

Come riportano da ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso, i rischi potenziali, vista l’attuale situazione potrebbero prevedere “Sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive” dell’Uefa, “in ragione degli sviluppi del contenzioso relativo” alla Superlega ma anche a “nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europee” in caso di mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa”.

Come sottolineano da ‘La Gazzetta dello Sport’, questa è una delle indicazioni contenute nella relazione finanziaria al 30 giugno 2022, pubblicata direttamente dal club, dove, si cita, anche, l’inchiesta aperta dalla Uefa lo scorso 1 dicembre.

Juventus, tutti i rischi esposti nel comunicato

Ovviamente in questo tipo di documento sono riportati i rischi potenziali per informare già il mercato. La società bianconera comunica, comunque di “Restare convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry. Nonostante ciò – nel capitolo dedicato ai rischi dalle controversie in corso – la società”.

Ora si attendono gli sviluppi ufficiali del caso che in questo momento sta, letteralmente, stravolgendo tutto il sistema calcio italiano. Non ci resta che attendere gli ulteriori sviluppi ufficiali, in attesa, comunque, di un verdetto definitivo. Sempre nel comunicato viene elencato un apposito paragrafo dedicato ai “rischi connessi all’ordinamento sportivo e al mancato rispetto dei parametri di Financial Sustainability Uefa e degli indici stabiliti dalla Figc“.