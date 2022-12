Allegri resta ad interim: la Juventus, però, ne manda via un altro

Allegri adesso avrà ancora più spazio decisionale. Tutti i dettagli del possibile, nuovo, cambio in dirigenza.

Un cambio drastico in toto. Da ‘Tuttosport’ si parla della nuova Juve dopo lo scioglimento del Cda, e da qua in avanti potrebbe esserci un altro, clamoroso, cambio in dirigenza.

Secondo il quotidiano sportivo, infatti, l’attuale direttore sportivo Federico Cherubini è in scadenza e la sua posizione rimane n bilico. Infatti, per la sua eventuale sostituzione, Ci sarebbero due nomi in particolare.

Calciomercato Juventus, cambia anche il ds | Giuntoli o Tare in pole

Giuntoli o Tare sono i nomi che in questo momento potrebbero prendere parte alla nuova dirigenza bianconera. L’investitura di Elkann ad Allegri delle scorse settimane ha dato al tecnico livornese una sorta di carta bianca sulla squadra ma questo succederà, soltanto, verso fino a fine stagione. Poi anche Allegri stesso sarà valutato per i risultati e soprattutto in ottica futuro.

Laddove Allegri dovrà dimostrare di essere in piena linea con la rifondazione già avviata ad inizio stagione. Puntare tutto sui giovani, il vero e proprio orgoglio, vista anche l’esplosione di talenti avvenuta proprio nella stagione in corso, vedi Fagioli. Sarà questa, infatti, la base del nuovo corso e oltre ai cambi in dirigenza ci saranno anche cambi tecnici in più settori del campo. Certamente la nuova Juventus sta per nascere, in attesa di capire cosa sarà anche del verdetto dell’inchiesta sportiva. Una situazione che dovrà presto sbloccarsi soprattutto viste anche le ambizioni della società per ritornare ai vertici alla guida di un tecnico esperto come Massimiliano Allegri. Staremo a vedere cosa succederà e se ci sarà questo cambio drastico anche in dirigenza, laddove il solo Cherubini è rimasto.