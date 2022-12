Del Piero e Marotta alla Juventus: il tecnicismo che fa saltare il banco

By

Del Piero potrebbe ritornare ma non solo. Si parla, anche, di un gradito ritorno di Marotta: tutti i dettagli per la prossima stagione.

La Juventus è pronta ad inaugurare il nuovo ciclo dirigenziale. Dopo il licenziamento di tutto il Cda, adesso, la squadra bianconera ha già in mente i volti giusti per la “nuova” dirigenza. Dal clamoroso ritorno di Alessandro Del Piero, tra le indiscrezioni, filtra anche il gradito ritorno di Marotta, in scadenza con l’Inter.

L’ex capitano e numero 10 della Juventus, in questo momento, potrebbe essere pronto per un grande avventura da dirigente. Come scrivono da ‘Tuttosport’, la data nella quale nascerà il nuovo corso della Juventus è quella del 18 gennaio, quando verrà nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione del club bianconero.

Juventus nuovo Cda dal 18 gennaio

Come ci tiene, però, a sottolineare il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, ad oggi, sarà molto difficile attendersi profili come quelli citati poc’anzi. Negli ultimi giorni i rumor sono stati numerosi e il nome di Del Piero e di Marotta era in cima alla lista desideri.

Secondo ‘Tuttosport’, il nuovo CdA bianconero sarà formato da tecnici senza alcun legame col mondo del calcio: esperti di revisione di bilanci, legali specializzati in diritto amministrativo, fiscalisti e su questo settore. Un gruppo di professionisti che avranno il compito di tenere in ordine i conti e guardare i provvedimenti sia penali che sportivi che arriveranno. Insomma la nuova dirigenza sembra avere le idee chiare su quale sarà il focus. Sempre in occasione del CdA emergerà anche il nome di un nuovo Ad, che prenderà il posto di Maurizio Arrivabene.