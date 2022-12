Sempre più bandiera della Juventus: nuovo incontro per la firma

Calciomercato Juventus, in questo momento ci vuole lo spirito di compattezza ma anche l’affiatamento alla maglia: svolta clamorosa.

Secondo l’ultima indiscrezione proveniente da ‘Giovanne Albanese’, adesso in casa bianconera c’è bisogno di certezze. Gli uomini chiave che diano quello spirito d’appartenenza in un momento di difficoltà tutt’altro che chiaro.

I cosiddetti veterani, uomini spogliatoio, figure chiave. Nel passato sono molti i volti che hanno incarnato perfettamente questo spirito d’appartenenza, di juventinismo legittimo: nell’attitudine ma anche e, soprattuto, nel modus operandi dentro e fuori dal campo. In un certo senso, ora, c’è proprio bisogno di figure del genere e uno di questi protagonisti potrebbe essere proprio il difensore che da qualche anno ha dimostrato tutto questo spirito.

Calciomercato Juventus, Danilo pronto a rinnovare | Al centro del progetto

Proprio come Chiellini, ex capitano recente della storia bianconera, Danilo reincarna perfettamente quello spirito di appartenenza, di devozione e di rispetto per la maglia. Qualunque cosa succeda, il laterale, all’occorrenza della squadra, ha sempre risposto affermativo ed è per questo che, ora, la Juventus vuole confermarlo. Andare avanti con lui per tanto tempo magari facendolo del tutto il capitano della squadra.

Come scrive Giovanni Albanese il pensiero è unanime. Volontà del mister in primis ma anche e soprattutto della dirigenza che in questo momento necessita di figure chiave per inaugurare un nuovo ciclo vincente. Danilo ancora alla Juventus per lungo tempo, post Mondiale l’incontro per sancire questo legame indissolubile. Per volontà di tutti, anche dello stesso giocatore che ha già dimostrato di trovarsi perfettamente nell’ambiente.