Calciomercato Juventus, pre-contratto per Firmino: nuovo coup de theatre

Calciomercato Juventus, un già pre contratto per il bomber brasiliano del Liverpool: tutti i dettagli dell’operazione.

Da titolare inamovibile per Klopp a scarto di lusso. Il futuro di Firmino, infatti, potrebbe già essere fuori dal Liverpool. Secondo infatti le ultime indiscrezioni, il bomber e attaccante dei Reds potrebbe lasciare la Premier League da free agent.

Secondo, infatti, l’indiscrezione lanciata da ‘Daily Express’, adesso il brasiliano potrebbe già liberarsi in estate e fare già un pre contratto da subito con qualche club estero. Si è parlato di un interesse vivissimo del Al Nassr, squadra di Dubai pronta a fare di Firmino uno dei giocatori simbolo del proprio club.

Calciomercato Juventus, Firmino lascia a zero in estate | Occasione dal Liverpool

Nonostante la volontà di Klopp di trattenerlo ancora, infatti ci sarebbe già le basi per potenziare colloqui tra l’entourage del giocatore e il club inglese, Firmino, a fine stagione, andrà in scadenza di contratto e già da subito sarebbe libero di accordarsi con altri club esteri. Come detto poc’anzi, su di lui, ci sarebbe il vivo interesse del club del Qatar ma non è da escludersi, anche, la pista bianconera.

Già anni fa si era sondata la possibilità di avere il brasiliano da subito ma adesso l’occasione ghiotta a parametro zero potrebbe essere la volta decisiva per il club di Torino. La volontà di avere un bomber così esperto in cerca di ritrovarsi altrove, potrebbe essere l’occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire per Allegri. Da stabilire anche il possibile ingaggio, che certamente sarà cruciale in caso di scelta. La Juventus rimane alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi, consapevole di andare incontro ad un giocatore importante, anche a livello europeo vista la grande esperienza maturata negli anni.