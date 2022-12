Calciomercato, flop Paredes: alla Juventus ci va l’amico

Calciomercato Juventus, riflettori puntati sulla Coppa del Mondo per un profilo che sta interessando non poco i club di Serie A: i dettagli.

Dalla Coppa del Mondo occhi puntati su un profilo che sta stupendo con l’Argentina, si tratterebbe di un compagno di squadra di Paredes, profilo che, però, alla Juventus non sta, di certo, stupendo, almeno secondo le aspettative che si aveva ad inizio stagione.

Come scrivono, infatti, da ‘Fichajes.net’ in casa bianconera si guarda già al futuro, in ottica mercato. E come, detto poc’anzi, un nuovo nome che sta incantando le big italiane sarebbe quello di Mac Allister.

Calciomercato Juventus, Mac Allister stupisce le big d’Europa | Affare argentino

Dall’Argentina potrebbe infatti arrivare uno dei nomi finiti, subito, sul taccuino di molti direttori sportivi d’Europa tra cui, appunto, anche la Juventus. Come detto poc’anzi e come sottolineano anche dalla Spagna, a seguire Allister ci sarebbero già diversi club d’Europa.

In Italia, oltre la Juventus, anche l’Inter sogna il colpo a sorpresa. Proprio la squadra di Simone Inzaghi vuole fortificare il centrocampo andando su un profilo che possa dare quella fantasia in più. Un giocatore abile anche in fase offensiva per le sue indubbie doti tecniche.

Ma oltre al binomio italiano, tra le pretendenti, figurano anche Atletico Madrid e Tottenham. Un giocatore che grazie alla vetrina della Coppa del Mondo ha già saputo mettersi in mostra e adesso si potrebbe trattare proprio non appena finirà il Mondiale. La Juventus ha bisogno di un nuovo centrocampista e visto lo scarso impatto di Paredes potrebbe virare proprio sull’amico e compagno di nazionale. Anche Locatelli non sarebbe sicuro di rimanere e, dunque, la situazione in mediana potrebbe già stravolgersi nell’immediato. Staremo a vedere quale di queste grandi d’Europa riuscirà a chiudere subito il profilo in questione.