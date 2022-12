Calciomercato Juventus, firma saltata ad un passo dal gong: “Lo hanno sperato”

Calciomercato Juventus, ad un passo dalla firma. Ribaltata completamente la situazione, tutti i dettagli dell’operazione.

Si è parlato a lungo della possibilità di chiudere uno dei difensori centrali più importanti d’Europa a parametro zero.

Il colpo da free agent per il classe 1999 che tanto stava convincendo in Germania e che, adesso, era ad un passo dal rinnovo di contratto con il Francoforte. Secondo, infatti, l’indiscrezione lanciata da Dean Jones di ‘Givemesport’, il futuro del difensore, adesso, è sempre più verso l’Arsenal. Una squadra già pronta a rifondarsi con acquisti di prestigio e il primo potrebbe essere, proprio, il centrale che tanto piaceva anche alla Juventus che l’aveva messo nel mirino già da mesi.

Calciomercato Juventus, Ndicka verso l’Arsenal

Il difensore centrale classe 1999 adesso è pronto a lanciarsi a livello internazionale in una squadra di prestigio. Dopo, infatti, la questione relativa al rinnovo, infatti il club chiedeva al giocatore di pensarci seriamente e lo stava praticamente convincendo a continuare ancora in Germania.

Ecco quanto detto, proprio, dal giornalista di ‘Givemesport’ a proposito del presunto rinnovo di contratto del giocatore: ““Hanno fatto incursioni su questa situazione da un po’ di tempo. Hanno davvero dovuto aspettare e sperare che non firmasse un nuovo accordo con il Francoforte; Penso che stessero cercando di convincerlo a farlo”. Pertanto, per il momento, l’operazione Ndicka è praticamente cosa fatta per l’Arsenal di Arteta, ormai, club veramente pronto a rinforzarsi laddove necessario. Il giocatore con risultati già positivi ha dimostrato di avere il phisique du role per ambire ad alti livelli e, dunque, non ci è scontato pensare che la Juventus punterà su altri obiettivi consapevole di aver perso questo treno verso il classe 99. Piace, sempre, il nome di Smalling: ultima opportunità che potrebbe nascere proprio dalla Serie A.