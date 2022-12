Conte ritorna a casa, indizio ufficiale: poker Juventus

Conte torna alla Juventus, l’indizio è ufficiale è si prospetta una trattativa che potrebbe diventare calda nei prossimi mesi visto che non ha rinnovato

Ma Antonio Conte, l’anno prossimo, può davvero tornare alla Juventus? La domanda che tutti si pongono è questa, e se nei primi mesi, un rientro, sembrava comunque possibile vista la situazione dentro i bianconeri, fuori dalla Champions League ai gironi e con una classifica in Serie A poco guardabile, le cose un po’ sono cambiate dopo che Allegri ha rimesso in sesto la situazione e dopo le dimissioni di Agnelli e dell’intero consiglio d’amministrazione.

Sarà il campo il decisore finale: un’altra stagione con nessun trofeo in bacheca potrebbe costare cara al livornese nonostante quel contratto milionario che praticamente lo blinda. Certo, adesso non c’è più quello che è stato il suo sponsor maggiore, vale a dire l’ex presidente che ha voluto un ritorno e che lo ha sempre difeso anche dopo quella nottataccia di Haifa che, di fatto, ha emesso la sentenza di eliminazione dalla Champions. Ed è per questo, principalmente, che le voci di un ritorno di Conte non si sono mai chiuse. Poi, ed è anche da tenere in considerazione questa situazione, il pugliese non ha ancora rinnovato il contratto con il Tottenham in scadenza alla fine della stagione. E per il momento non ha nessuna intenzione di rinnovarlo.

Conte torna alla Juventus, le quote danno l’indizio

Un altro indizio, sicuramente da tenere in considerazione, è quello relativo alle quote. I bookmaker infatti vista la situazione hanno deciso di dare la possibilità di scommettere su un possibile ritorno di Conte a Torino. Su Sisal si gioca quattro volte la posta: e non è sicuramente una quota alta, anzi, tutt’altro, sta a significare che una possibile trattativa potrebbe diventare assai calda nei prossimi mesi.

Come detto, però, sarà solamente il campo a decidere. Se Allegri riuscisse a ribaltare totalmente la situazione iniziale, allora il suo posto in panchina sarebbe ben saldo. Altrimenti, un addio, non sarebbe poi così lontano da realizzarsi.