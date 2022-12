Calciomercato Juventus, poker in Serie A: 15 milioni

Calciomercato Juventus, seguito con molto interesse, adesso, si potrebbe trattare sulla base di 15 milioni: i dettagli.

Dalla Juventus si guarda sempre al futuro. Tra possibili usciti e futuri acuisti, appunto, figura un nome che è finito in cima alla lista di desideri. Si tratta di un profilo che arriva proprio dalla Serie A.

Sarebbero però in quattro le squadre interessate al giocatore in questione. Si parla infatti di un profilo, letteralmente, esploso nel nostro campionato e che adesso, naturalmente, avrebbe l’attenzione di tutte le big ai vertici. Il giovane Jakub Kiwior, difensore centrale classe 2000 dello Spezia e della nazionale polacca, piacerebbe a ben quattro club di Serie A che adesso potrebbero contenderselo sulla base di 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 15 milioni per il Kiwior | Quattro big interessate

Il polacco avrebbe l’interesse delle grandi della Serie A che, secondo ‘Repubblica’, lo seguirebbero con molto interesse. Giocatore che, come detto poc’anzi, partirebbe per 15 milioni di euro. Cifra congrua anche in base all’età e alla profonda qualità del giocatore, pronto a lanciarsi definitivamente ad alti livelli. A seguirlo, oltre ai bianconeri, ci sarebbero la Roma di Mourinho, il Milan campione d’Italia e l’Inter di Inzaghi. In quattro che si contenderanno il centrale protagonista di un ottima stagione, finora, con la sua squadra attuale.

15 milioni la richiesta del club ligure che, dato l’interesse di tutte queste big, adesso, si aspetterebbe una vera e propria asta nei suoi confronti. Staremo a vedere chi avrà la meglio tra queste squadre interessate e soprattutto chi avrà la possibilità di offrirgli, magari, un posto importante e da potenziale titolare proprio nelle sue cerchia. La Juventus cerca sempre un centrale da affiancare al già consolidato Bremer e, dunque, potrebbe proprio fare al caso di Allegri.