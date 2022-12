Calciomercato, domino a sorpresa: doppio affare e Juve KO

Calciomercato Juventus, un effetto domino che colpirebbe, involontariamente, anche i bianconeri: i dettagli delle operazioni.

In casa bianconera si fa il punto su quello che dovrà essere il futuro. Già il cambio del Cda ha dato prova che nella Juventus c’è aria di rivoluzione. Ma il cambiamento non parte solo dalla dirigenza ma si estenderà anche alla rosa. Infatti, tra chi parte c’è, naturalmente, chi arriva e certi nomi sono già una garanzia.

Negli obiettivi bianconeri c’è un profilo che sta facendo la differenza e vista la giovane età si valuta un cosiddetto erede del campionissimo, ormai, ex storico della Juventus. Carnesecchi è da mesi nel mirino di Cherubini come nuovo portiere bianconero, dati i buoni risultati ottenuti e vista anche la sua indubbia qualità tra i pali.

Calciomercato Juventus, effetto domino | Carnesecchi rimane se parte Musso

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente da ‘Il Giorno’, in casa in cui l’Atalanta dovesse cedere l’attuale portiere Musso, si terrebbe in rosa Carnesecchi che come sappiamo è un noto obiettivo della Juventus.

Il noto portiere azzurro è già una consacrazione visti i buonissimi risultati ottenuti. Giovane ma con la già evidente qualità che potrebbe lanciarlo ad una carriera da autentico protagonista. I talent scout bianconeri sono convinti e lo monitorano di continuo ma, se in caso di cessione di Musso, a quel punto, l’Atalanta potrebbe tenersi il gioiellino tra i pali bloccand” di fatto una vera e propria operazione in uscita con naturale effetto domino. Non ci resta che attendere e capirà cosa succederà in tal senso. La Juventus è in fase restyling. Dalla prossima stagione molto cambierà e nonostante le rassicurazioni da Elkann stesso, nemmeno Allegri è certo di quello che succederà, pertanto, molto passerà anche dai risultati ottenuti in questa stagione che sta per ricominciare.