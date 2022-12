Spogliatoio in subbuglio: la Juventus prende subito l’erede di Di Maria

Calciomercato Juventus, la squadra di Allegri ha già sondato l’erede designato per prendere le redini dell’attacco: i dettagli.

In casa bianconera si guarda già alla prossima stagione, con la piena consapevolezza che molto verrà cambiato in casa Juventus. In primis il Cda che prenderà definitiva forma e da qua potrebbero uscire anche volti nuovi, soprattutto se dovesse esserci l’assalto ad un nuovo diretto sportivo di prestigio, che non esula, però, la candidatura di Cherubini, per ora molto apprezzato per il suo operato. Ma in tal senso ci sono già certezze nella rosa: bisognerà trovare un erede di Di Maria. L’argentino neo campione del mondo lascerà da free agent dopo la naturale scadenza di contratto e c’è già un nome concreto per il sostituto.

Da ‘El Nacional’, infatti, si parla di un erede che farebbe al caso di Allegri anche per qualità tecnica.

Calciomercato Juventus, Dembele come erede di Di Maria

Una ipotesi che troverebbe grande consenso anche all’interno dello spogliatoio blaugrana, visto che, secondo il portale spagnolo, a Barcellona la situazione Dembele sarebbe verso un incrinatura quasi definitiva, con un vero e proprio spogliatoio contro all’esterno francese. Tutto sarebbe nato, scrivono i colleghi spagnoli, dallo stipendio percepito dal calciatore, troppo elevato secondo il parere comune di molti dei big in rosa. Una situazione che ha creato un po’ di malcontento e che, adesso, potrebbe definitivamente cambiare le carte in tavola.

Ora, secondo i giornalisti spagnoli, data anche la difficoltà economica del club di Xavi, potrebbe essere il momento opportuno per cedere, anche senza rinnovo, potrebbe essere la soluzione giusta per rinsaldare il gruppo. Opportunità ghiotta per i bianconeri che a questo punto potrebbero approfittare della situazione e andare su un profilo che piace molto ad Allegri.