Calciomercato Juventus, colpo alla Dybala: regalo di Natale ad Allegri

Calciomercato Juventus, adesso si potrebbe sbloccare un operazione decisamente a favore dei bianconeri: il cosiddetto erede.

Dall’estero, esattamente da Barcellona, potrebbe sbloccarsi una trattativa importante in uscita. Infatti, secondo l’ultima indiscrezione, adesso, il top player sarebbe finito nella lista degli ‘epurati’.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente dall’estero, esattamente dal portale di ‘Sport’, il Barcellona di Xavi avrebbe fatto una lista lunga di possibili giocatori pronti all’addio in maglia blaugrana, tra questi, figura, clamorosamente, anche un top player già ampiamente seguito dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres nella lista degli epurati di Xavi

Secondo, infatti, il portale estero il giocatore ex Manchester City comprato dal Barcellona, adesso, sarebbe finito nella lista dei possibili giocatori a salutare proprio a fine stagione. Un profilo ancora giovane e con qualità decisamente ben note.

La situazione in casa blaugrana vedrà delle cessioni importanti per salvaguardare il bilancio e visti anche i non certo entusiasmanti risultati degli ultimi tempi, il club spagnolo, adesso, è pronto a ragionare sul futuro. Diverse cessioni, anche importanti, e in un certo senso viste le caratteristiche tecniche di Ferran Torres, lo spagnolo, potrebbe fare al casa dei bianconeri ma soprattutto di Allegri che cerca un profilo dalle caratteristiche proprio simili a quelle dell’ex Manchester City. Da capire il prezzo e in un certo senso, anche, da come si muoverà la ‘nuova’ società di John Elkann dopo le dimissioni del Cda bianconero. Certo è sapere che nella prossima stagioni ci saranno, sicuramente, alcune mosse in uscita e giocatori che finiranno in scadenza e che, quindi, lasceranno la Juventus dopo diverse stagioni. C’è bisogno di laterali ma anche di seconde punte, giocatori tecnici capaci di essere partner ideali per la punta in questione. Tanti nomi fatti e adesso c’è già qualche profilo concreto come, appunto, Ferran Torres nella lista di Cherubini.