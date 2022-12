Nessun regalo di Natale per la Juventus: il ds svela tutto

Calciomercato Juventus, ha parlato direttamente il direttore sportivo svelando un importante novità sulle trattative: i dettagli.

La Juventus cerca ‘disperatamente’ di rinforzare la difesa. C’è bisogno di un laterale che possa prendere le redini di chi, quasi sicuramente, lascerà nella prossima stagione ma ciononostante, anche oggi, gli uomini a disposizione di Allegri sono contati. Ma i rinforzi non guardano solo le fasce, c’è anche necessità di puntare su un volto del domani: il difensore ideale da affiancare al già consolidato brasiliano Bremer, che per il momento sta dando ottimi risultati.

Tra i vari profili sondati, infatti, è clamorosamente spuntato da diversi mesi quello di N’dicka, centrale della Bundesliga davvero di qualità che piace molto ai bianconeri ma anche ad altre big d’Europa. Un giocatore dalle qualità indubbie che potrebbe essere il nuovo erede dell’ex capitano Giorgio Chiellini. Intervisto ai microfoni di ‘Frankfurter Rundschau’, però, il ds dell’Eintracht – Markus Krösche – ha chiuso ‘definitivamente’ le porte alle eventuali cessioni dei calciatori più rappresentativi della squadra tedesca.

Calciomercato, Juventus senti Krösche: “Non regaliamo i nostri migliori calciatori”

Infatti, come detto poc’anzi, proprio ai microfoni di ‘Frankfurter Rundschau’ il direttore sportivo della squadra che detiene il cartellino del centrale difensivo, l’Eintracht Francoforte, ha parlato chiaramente di quello che succederà a gennaio. Ecco cosa ha detto proprio sulla questione:

“Non vogliamo regalare i nostri migliori calciatori in questo momento. Non credo che ci saranno sconvolgimenti, il nostro desiderio è quello di mantenere una certa continuità.” L’obiettivo del club tedesco è, quindi, quello di continuare su questa scia senza dover cedere i pezzi grossi della rosa. Difficile, quindi, che il centrale venga già venduto in questa sessione di mercato di gennaio, laddove, appunto, il club vuole consolidarsi ad alti livelli. Vedremo come risponderà la Juventus dopo questo stravolgimento d’intenti.