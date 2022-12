Calciomercato, dal nerazzurro alla Juventus: affare lampo

La Juventus pronta a chiudere coi nerazzurri. Il giocatore arriverebbe a Torino già nella finestra invernale di calciomercato.

All’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato manca ancora qualche settimana, ma molte squadre della nostra Serie A sono già al lavoro per puntellare i propri organici in vista della seconda parte di stagione.

Una seconda parte che, nel caso del massimo campionato italiano, scatterà il prossimo 4 gennaio con le sfide della sedicesima giornata nella quale, oltre al big match di San Siro tra Inter e Napoli, figura anche l’impegno pomeridiano, sul campo della Cremonese, della Juventus di Massimiliano Allegri.

Una Juventus che, reduce dalle sei vittorie consecutive, senza subire gol, ottenute contro Lazio, Verona, Inter, Lecce, Empoli e Torino, punta ovviamente alla vittoria contro gli uomini di Massimiliano Alvini per confermarsi in zona Champions League e avvicinare, magari, il primo posto del Napoli.

Juventus, fari puntati su Mæhle dell’Atalanta. Tentativo di rinnovo per Di Maria

Battere la Cremonese per iniziare nel migliore dei modi il 2023: è questo l’obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri che, in attesa di affrontare i grigiorossi il prossimo 4 gennaio, sonda il terreno per alcuni giocatori che potrebbero fare subito comodo al tecnico toscano.

Giocatori come Joakim Mæhle dell’Atalanta che, schierabile come esterno tanto a destra quanto a sinistra, potrebbe essere, stando a quanto riportato da Sportmediaset, il giusto elemento da inserire nella rosa di una squadra che, da qui a poco, sarà impegnata in tre competizioni.

La trattativa con la Dea è complicata, vista l’importanza che il danese ha per Gasperini, ma il club orobico ha già fatto comprendere di essere disposto, in caso di offerta vantaggiosa, a trattare il suo gioiello con la Juventus la quale, nel frattempo, si sta muovendo anche per convincere il fresco campione del Mondo, Angel Di Maria a restare a Torino per la stagione 2023-2024.