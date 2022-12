Chelsea insaziabile: nuovo colpo fantasia, Juve al palo

Il Chelsea di Todd Boehly vicino alla chiusura per l’attaccante brasiliano. Sul giovane anche la Juventus di Gianluca Ferrero.

Alla ripresa della Serie A mancano ancora due settimane, ma le squadre del massimo campionato italiano sembrano essere già pronte per ritornare ufficialmente in campo. Un ritorno in campo, previsto precisamente per mercoledì 4 gennaio, che vedrà in scena la sedicesima giornata di campionato.

Una sedicesima giornata nella quale spicca senz’alcun dubbio il big match di San Siro, in programma alle 20.45, tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti. Una sfida, quella tra nerazzurri e partenopei, che sarà preceduta da tutti gli altri incontri del pomeriggio tra i quali, ovviamente, quello tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Cremonese di Massimiliano Alvini.

Una partita, quella dello Stadio Zini di Cremona, che metterà difronte la terzultima della graduatoria, ferma a quota sette punti e ancora a caccia del primo successo nel torneo e la Vecchia Signora, terza in classifica con 31 punti e reduce da sei vittorie consecutive senza subire gol.

Una Vecchia Signora che, oltre a prepararsi sul campo in vista della ripresa, sta lavorando anche in chiave calciomercato, valutando eventuali innesti da inserire in rosa tanto a gennaio quanto in estate. L’ultimo nome accostato ai piemontesi, in tal senso, è quello di Vitor Roque, giovane attaccante dell’Atletico Paranaense sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Chelsea di Todd Boehly.

Calciomercato Juventus, Chelsea vicinissimo a Vitor Roque. I Blues seguono anche Andrey Santos del Vasco Da Gama

Stando a quanto riferito da RjpJournalism su Twitter il Chelsea di Todd Boehly sarebbe vicinissimo al tesseramento di Vitor Roque dell’Atletico Paranaense. Accostato anche alla Juventus, che non potrebbe tesserarlo a gennaio visto l’esaurimento in rosa degli slot per gli extracomunitari, il giovane attaccante potrebbe arrivare a Londra, sponda Blues, già nei prossimi giorni.

Andrey Santos is not the only Brazilian player Chelsea hope to close a deal for at the moment. CFC very keen on Vitor Roqué and hope to try and have more constructive talks in the coming days. — Rob (@RJPJournalism) December 21, 2022

Un’operazione lampo, quella dei londinesi che, stando a quanto riferito da Calciomercato.it nelle scorse ore, avrebbero quasi concluso anche la trattativa per Andrey Santos del Vasco Da Gama che dovrebbe sbarcare in Premier League per una cifra poco inferiore ai 15 milioni di euro.