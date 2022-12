Calciomercato Juventus, 100 milioni rifiutati: la sblocca la clausola

La Juventus punta la stella del Mondiale. Il club dice no, ma la clausola inserita nel contratto del giocatore potrebbe sbloccare la situazione.

Messo in archivio il Mondiale in Qatar, conclusosi domenica sera con la vittoria dell’Argentina, ai calci di rigore, sulla Francia, è tempo, per le squadre dei principali campionati del mondo, di pensare alla ripresa che, nel caso della nostra Serie A, scatterà mercoledì 4 gennaio.

Squadre che, tra una partita amichevole e l’altra, stanno iniziando a monitorare con attenzione anche il mondo del calciomercato in vista dell’apertura ufficiale delle trattative fissata per lunedì 2 gennaio. Una sessione invernale di trattative nella quale saranno sicuramente osservati speciali i giocatori messisi più in mostra in queste ultime settimane in Qatar.

Giocatori come Enzo Fernandez del Benfica che, fresco di Coppa del Mondo con la maglia dell’Argentina, ha attirato su di sé gli occhi di molte big europee, tra le quali, oltre al Real Madrid, al Liverpool e al Manchester City, c’è anche la Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Enzo Fernandez via dal Benfica solo in caso di pagamento della clausola da 120 milioni

Premiato come miglior giovane dei Mondiali 2022, il nome di Enzo Fernandez è balzato agli onori della cronaca per le sue ottime prestazioni con la maglia dell’Argentina con la quale ha disputato tutte e sette le partite che l’hanno vista protagonista in Qatar, dalla fase a gironi fino alla finale di domenica scorsa.

Sette partite, condite anche dal gol del 2-0 segnato al Messico lo scorso 26 novembre, che sono servite al classe 2001 per attirare su di sé le attenzioni dei migliori club d’Europa, pronti a incontrare il Benfica, proprietario del suo cartellino, per un eventuale trasferimento che si concretizzerebbe, ovviamente, in estate.

Un Benfica che, stando a quanto riportato recentemente da Record, avrebbe già rifiutato offerte per 100 milioni di euro per Enzo Fernandez il quale, sottolinea sempre il quotidiano lusitano, potrebbe lasciare il Portogallo solo dopo il pagamento della clausola da 120 milioni di euro inserita nel suo contratto.