Via vai Inter, il “3 x 2” che sistema tutto: Juventus in apnea

Calciomercato Juventus, l’Inter adesso sarebbe in vantaggio sull’avversaria bianconera: cosa sta succedendo nelle trattative.

Adesso l’Inter sarebbe in vantaggio sui bianconeri su dei profili in particolare, che piacciono ad entrambe le big ai vertici. Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente proprio da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter andrebbe su due profili seguiti e voluti proprio dalla Juventus per potenziare la rosa.

Come comunica il quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter dell’ex Marotta avrebbe già un piano preciso su quello che sarà il prossimo mercato in entrata. Un taglio di stipendi che prevede la cessione di pezzi grossi come Dumfries via entro la fine di giugno e l’interesse all’acquisto di giovani che piacciono, anche ai bianconeri, andiamo a scoprire quali.

Calciomercato Juventus, l’Inter si muove per Thuram e Scalvini

Il figlio d’arte è un predestinato, finito di giustificata considerazione anche nei radar della squadra bianconera. Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni, Marotta e Zhang taglierebbe alcuni top per rifondare la squadra con ingaggi più accessibili.

Le idee pattuite dal team mercato nerazzurro prevedono, fra gli altri, i nomi di Thuram, Musah e Scalvini. Tre giocatori sicuramente sotto l’osservazione delle big d’Europa ma anche della Juventus che proprio aveva sondato i profili. In tal senso anche i bianconeri sembrano proiettati alla “rifondazione”. Più giovane e taglio di stipendi di alcuni veterani ormai in scadenza, come sembra, succederà, con Cuadrado. Certamente, però, almeno per il momento e salvo clamorosi ribaltoni, l’Inter figura in vantaggio su questi giocatori finiti nel mirino della dirigenza. Profili che, come ribadito, piacciono tuttora alla Juventus, soprattutto Thuram che ha già dimostrato tutto il suo valore nell’appena trascorso Mondiale. Staremo a vedere cosa succederà e intanto aspettiamo ulteriori novità in merito.