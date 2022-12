Calciomercato, scambio Juve-Roma e prima svolta: risposta immediata

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio ai vertici, la Roma ha già risposto: tutti i dettagli dell’operazione.

I bianconeri hanno un obiettivo preciso, rinforzare la fascia. Un giocatore su tutti sembra fare al caso di Allegri e vista, anche, la situazione che lo libera per volere di entrambe le parti, adesso, si studia un clamoroso scambio di pedine.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione di ‘Sportmediaset’, Juventus e Roma starebbero lavorando affinché si possa chiudere l’operazione Karsdorp, giocatore in uscita proprio dalla Capitale che piace ai bianconeri. Per farlo, si legge, è nata un ipotesi scambio a cui i bianconeri vorrebbero aggiungere un conguaglio.

Calciomercato Juventus, Karsdorp per De Sciglio | Scambio più conguaglio

Ipotesi che soddisfa la volontà dei bianconeri ma che, secondo le ultime indiscrezioni, non avrebbe il completo appoggio dei giallorossi. Nonostante l’apertura ad uno scambio ciò che non sembra convincere la squadra di Mourinho è relativa al conguaglio.

Secondo la ricostruzione di ‘Sportmediaset’, infatti, la Juventus avrebbe chiesto anche un conguaglio da aggiungere allo scambio tra i due giocatori. Ipotesi che sembra contrariare la squadra di Mourinho che, invece, non vorrebbe privarsene tramite un conguaglio ma direttamente con uno scambio. Staremo a vedere se la squadra bianconera deciderà di rinunciare definitivamente ai soldi e andare direttamente con lo scambio tra i due giocatori visto che, indubbiamente, Karsdorp interessa da tempo. Adesso l’opportunità di acquisto è decisamente ghiotta e, pertanto, non rimangono dubbi sulla volontà di Allegri di rinforzarsi proprio con un laterale con già buona esperienza e conoscenza assoluta del calcio italiano. Staremo a vedere se l’operazione si concluderà in tempi celeri ma le possibilità, adesso, sono molteplici, non ci attende che un ufficialità definitiva.