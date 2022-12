Calciomercato Juventus, pagano la clausola: Allegri non ha più ostacoli

Calciomercato Juventus, adesso il club vuole pagare la clausola e, dunque, non ci sarebbero più intoppi sulla trattativa.

Dall’Inghilterra si muovono già per il centrocampista che potrebbe causare un effetto domino incredibile che coinvolgerebbe in positivo anche la Juventus. Secondo, infatti, l’indiscrezione di ‘estadiodeportivo.com’, adesso il Chelsea muoverebbe le pedine per un centrocampista in particolare.

Stando all’indiscrezione, i blues sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria per il giovane prodigio. Infatti come si legge nel portale estero, il classe 1999 affascina Potter, allenatore del Chelsea, che avrebbe già dato chiare disposizione di acquistarlo anche pagando la clausola rescissoria.

Calciomercato Juventus, Chelsea paga la clausola: “Liberi” Jorginho e Kante

Secondo, infatti, l’indiscrezione il Chelsea pensa già al futuro e mette nel mirino il giovane Martín Zubimendi vera rivelazione del Real Sociedad. Secondo il portale estero la squadra londinese avrebbe già la priorità su di lui, tanto, da essere disposti a pagare per intero la clausola rescissoria stabilita, cioè sessanta milioni di euro.

Un operazione che matematicamente libera, di fatto, sia Jorginho che Kante, due top player di fama mondiale che, molto probabilmente, lasceranno la Premier League ma soprattutto il Chelsea a parametro zero. Occasione più che ghiotta per i bianconeri che, adesso, si muoverebbero su entrambi i giocatori che per diverso tempo sono stati anche chiari ed evidenti obiettivi di mercato. Uno solo dei due verrà preso, o meglio, trattato, visto che, per ora, non si parla di nessuna ufficialità ma essendo già, quasi, a gennaio sembra scontato pensare che entrambi lasceranno i blues, soprattutto se Potter dovesse consolidare l’operazione che porta al talento del Real Sociedad. Non ci resta che attende fino alla fine della stagione.