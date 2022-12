Calciomercato, orbita spaziale: radar Juventus, ma ha già firmato

Calciomercato Juventus, il giocatore interessato avrebbe già dato una svolta al suo futuro con la firma del contratto: i dettagli.

Sappiamo come i bianconeri stiano seguendo nuove opzioni per due settori in particolare del campo, la difesa e il centrocampo. In un certo senso, adesso, almeno due o tre profili sarebbero in cima alla lista desideri.

Uno di questi è certamente un giocatore capace di fare la differenza ovunque giochi. Essendo già un prescelto capace di rappresentare quell’upgrade difensivo richiesto, proprio, dal mister bianconero Massimiliano Allegri. Secondo però l’ultima indiscrezione Twitter di Alessio Lento di ‘Calciomercato.it’, il suo futuro, adesso potrebbe essere già deciso.

Calciomercato Juventus, Dalot ha già firmato | Rinnovo fino al 2024

Secondo, infatti, l’indiscrezione, il giocatore avrebbe già reso possibile l’opzione per il rinnovo del proprio contratto con i Red Devils. Dalot, che vediamo in azione con la maglia del Portogallo nella foto sovrastante, avrebbe già fatto sapere di voler continuare la sua avventura professionista proprio al Manchester United, il club dove, attualmente, milita.

Per il momento, quindi, il portoghese sarà effettivamente dei Red Devils almeno fino al 2024, diversamente, dunque, esclusa l’ipotesi della Serie A e della Juventus, squadra che lo stava seguendo proprio concretamente. Come sottolineano infatti nell’indiscrezione, la Juve non mollerebbe la presa nonostante il rinovo ma per il momento non ci sarebbe, ancora, nulla di concreto nel futuro del giocatore, ormai, uno dei profili più desiderati d’Europa. Di conseguenza l’entourage mercato bianconero potrebbe puntare su altri profili, ad esempio, piace sempre l’opzione Grimaldo in possibile addio a parametro zero a giungo dal Benfica. Sullo spagnolo ci sarebbe anche la concorrenza estera di Borussia Dortmund e, rimanendo in Italia, dell’Inter dell’ex Beppe Marotta.