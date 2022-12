“Si incontrano in aeroporto”: Juve-Inter, il doppio colpo è già storia

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe clamorosamente aprirsi un nuovo scenario nel futuro dei due giocatori: i dettagli.

La Juventus, così come l’Inter, potrebbero, clamorosamente, rimanere a bocca asciutta. Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente proprio dal portale estero ‘maisfutebol’ la situazione relativa ai due giocatori in uscita potrebbe aprire nuovi scenari.

Sia l’Inter che la Juventus hanno sondato due profili che rappresenterebbero in toto il cosiddetto upgrade, proprio, a livello di rosa. La Juventus già da tempo cerca rinforzi in difesa, il cosiddetto laterale che possa garantire più solidità in difesa ma anche un giusto supporto in fase offensiva. Tra i vari profili sondati uno su tutti sembrava corrispondere a questi requisiti e la possibilità di averlo da ‘free agent’ avrebbe agevolato ulteriormente la trattativa.

Calciomercato Juventus, Grimaldo verso Dortmund | Ribaltone improvviso

Secondo, infatti, questo portale estero, il futuro di Grimaldo a questo punto potrebbe essere soltanto un miraggio per i bianconeri. Il giocatore che sta per liberarsi a giugno da free agent dal Benfica, potrebbe, clamorosamente, lasciare la sua squadra e cambiare campionato. Come si pensava inizialmente la Juventus aveva tutte le carte per essere la favorita, ma secondo l’indiscrezione, adesso, il Borussia Dortmund sarebbe in vantaggio.

Proprio il club tedesco avrebbe identificato lo spagnolo come il rinforzo ideale proprio a livello difensivo e muoverebbe già le carte affinché possa arrivare proprio a giungo, da free agent. Un clamoroso colpo di scena che, come sottolinea il portale estero, avrebbe ripercussioni sui bianconeri che adesso dovrebbero cambiare obiettivo. Anche l’Inter, si legge, potrebbe rimanere a bocca asciutta. Visto che il Benfica, al posto di Grimaldo, prenderebbe proprio l’obiettivo seguito da Marotta & co, cioè Guerreiro, che diventerebbe l’obiettivo prioritario per il club portoghese.