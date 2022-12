Calciomercato Juventus, esperienza fallimentare: vertice con il presidente e nuovo ritorno

Calciomercato Juventus, sul giovane laterale si apre un nuovo spiraglio dalla Serie A. Cosa sta succedendo nella trattativa.

Stando alle ultime novità in merito al futuro del giovane laterale bianconero, adesso potrebbe già esserci una svolta, secondo, infatti, le ultime indiscrezioni potrebbe già ritornare in Serie A.

Attualmente giocatore nell’Eintracht, è di proprietà bianconera, il laterale difensivo potrebbe trasferirsi sempre in prestito ma in un’altra squadra di Serie A. Un vero e proprio intrigo che riguarda il classe 1999 di proprietà bianconera Pellegrini che sarebbe già disposto a lasciare la Bundesliga per ritornare nel campionato italiano ma non in bianconero.

Calciomercato Juventus, Pellegrini alla Lazio | Intrigo clamoroso

Secondo, infatti, le indiscrezioni de ‘Il Corriere dello Sport’, il futuro di Pellegrini potrebbe essere alla Lazio dell’ex Sarri. Il giocatore sarebbe attratto dall’ipotesi romana e dal possibile, gradito, ritorno in Serie A.

Certamente una svolta clamorosa visto che la Juventus necessita di rinforzare proprio il settore in difesa, un laterale di prestigio da aggiungere all’attuale rosa di Allegri. Ma secondo le ultime novità, adesso, questa opzione del comback non sarebbe possibile, proprio perché la Lazio sembra in vantaggio sulla suggestioni volute dal giocatore. Un posto che probabilmente gli garantirebbe la titolarità e la possibilità di essere più vicino alla convocazione nazionale visto che giocatore in Italia, lo metterebbe, certamente, più sotto i riflettori. Sarri è pronto a candidarlo come potenziale rinforzo già a gennaio e adesso non attendiamo altro che ulteriori sviluppi sulla potenziale trattativa che a questo punto potrebbe consolidare un altro prestito, come già stava avvenendo in Germania. Intanto i bianconeri sondano il rinforzo proprio in quel settore, c’è l’ipotesi Karsdorp in uscita dalla Roma che continua a sembrare l’ipotesi più gradita.