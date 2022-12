Calciomercato, Juventus scatenata: il “nuovo Haaland” nel mirino

Calciomercato Juventus: anche i bianconeri annotano sul proprio taccuino il nome di quello che è considerato il nuovo Haaland. Sul promettente attaccante anche i portoghesi del Benfica.

All’avvio ufficiale della sessione invernale di calciomercato manca ancora qualche giorno, ma sono già innumerevoli le voci riguardanti trattative che vedono protagoniste le squadre della nostra Serie A. Squadre come la Juventus di Massimiliano Allegri che, al lavoro per preparare al meglio l’impegno della settimana prossima sul campo della Cremonese, monitora con attenzione anche il mondo delle trattative annotando sul proprio taccuino il nome di quello che è considerato da molti il “nuovo Haaland“.

Di proprietà dei danesi del Nordsjælland, Andreas Schjelderup è infatti il nuovo fiore all’occhiello del calcio norvegese sul quale, oltre ai bianconeri, hanno puntato i fari anche varie big europee, tra le quali il Benfica di Roger Schmidt che, ora come ora, più di ogni altra società, sembra disposto a tutto pur di portarlo in Portogallo già a gennaio.

Calciomercato Juventus, ecco perché mezza Europa vuole Andreas Schjelderup

Ivan Fresneda del Real Valladolid non è l’unico classe 2004 che la Juventus del neo presidente, Gianluca Ferrero ha messo nel mirino in vista del mercato di riparazione. Stando a quanto riferito da Tmw nelle scorse ore, il club bianconero avrebbe infatti mostrato interesse anche nei confronti di Andreas Schjelderup del Nordsjaelland.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2024, il fresco 18enne norvegese è valutato dal club danese, col quale ha segnato già 10 gol in 17 presenze, appena dieci milioni di euro. Dieci milioni di euro che ovviamente non rappresentano un ostacolo insormontabile per squadre come la Juventus che, desiderosa di ringiovanire la sua rosa, deve però fare i conti, come detto, coi portoghesi del Benfica che, almeno per adesso, sembrano in vantaggio sui piemontesi per l’ingaggio del giocatore.