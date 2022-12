Calciomercato Juventus, bomba Jorginho: il dietrofront che fa godere Allegri

Calciomercato Juventus: il noto club si ritira dalla corsa a Jorginho. I bianconeri provano a chiudere l’affare già a gennaio.

Il prossimo 2 gennaio scatterà il via alla sessione invernale di calciomercato che servirà a molte società per puntellare le rispettive rose in vista della seconda parte di stagione o per piazzare qualche colpo a parametro zero in vista dell’estate. Sono infatti tanti i giocatori col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che potrebbero accasarsi a un nuovo club già a gennaio.

Giocatori come Jorginho che, attualmente legato al Chelsea, potrebbe far ritorno in Serie A a distanza di cinque anni dal suo addio al Napoli. Il centrocampista italo-brasiliano, infatti, sembra non avere intenzione di prolungare il suo contratto coi Blues e starebbe per questo cercando un nuovo club pronto a offrirgli un progetto ambizioso e stimolante in cui essere ancora protagonista.

Un nuovo club come la Juventus di Massimiliano Allegri che, pronta a rivoluzionare il proprio centrocampo per la stagione 2023-2024, starebbe pensando di ingaggiare Jorginho già a gennaio. Un Jorginho per il quale, inizialmente, aveva manifestato interesse anche il Newcastle il quale, però, stando a quanto riferito nelle scorse ore dal portale inglese Football Insider, si sarebbe ritirato dalla corsa al giocatore poiché la politica del club è quella di puntare solo all’ingaggio di calciatori under 30.

Calciomercato, Jorginho: la ritirata del Newcastle spiana la strada alla Juventus che però deve guardarsi le spalle dal Napoli

Come detto, il Newcastle ha fatto sapere di non voler procedere all’acquisto di Jorginho che, in scadenza col Chelsea il prossimo 30 giugno, potrebbe firmare per una nuova squadra già a gennaio. Una nuova squadra che, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe essere la Juventus la quale è pronta a ingaggiare il classe ’91 nei prossimi giorni.

Un ritorno in Italia, quello del centrocampista italo-brasiliano, al quale, stando a quanto riportato su Repubblica, starebbe lavorando anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis il quale proverà a convincere il fresco 31enne facendo leva sulla sua esperienza in azzurro tra il 2014 e il 2018.